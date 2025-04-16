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        Van kahvaltısının tanıtım elçisi, yarım asırlık emeğini "Dünya Ahisi" ödülüyle taçlandırdı

        ORHAN SAĞLAM - Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf Konak, "Dünya Ahisi" ödülüne layık görülmenin mutluluğuyla işine daha da sarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:11
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        Van kahvaltısının tanıtım elçisi, yarım asırlık emeğini "Dünya Ahisi" ödülüyle taçlandırdı
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        ORHAN SAĞLAM - Van'da 50 yıldır kahvaltı salonu işleterek, yöresel ürünleri tanıtan 68 yaşındaki esnaf Yusuf Konak, "Dünya Ahisi" ödülüne layık görülmenin mutluluğuyla işine daha da sarıldı.

        Çocuk yaşlarda mesleğe çırak olarak başlayan Konak, kentin farklı noktalarında 50 yıldır müşterilerine 20 çeşit ürünün yer aldığı eşsiz Van kahvaltısını sunuyor.

        İlerleyen yaşına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren Konak, yaptığı tanıtım çalışmalarıyla da Van kahvaltısının bilinirliğine katkı sağlıyor.

        Mesleğinde şimdiye kadar birçok ödül alan Konak, son olarak Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği tarafından 12 Nisan'da Ankara'da düzenlenen törende "Mesleğini Sanatla Buluşturanlar" kategorisinde "2024 Dünya Ahisi" seçildi.

        İşini Ahilik prensipleriyle yaptığı için "Dünya Ahisi" ödülüne layık görülen Konak, meslek hayatını böyle bir ödülle taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

        - "Yarım asırdır işimin başındayım"

        Kentin sevilen esnafından Konak, AA muhabirine, işini ilk günkü heyecanla yaptığını söyledi.

        50 yılda birçok bürokrat, iş insanı ve ünlü ismi ağırladığını belirten Konak, "Başarılarımı anneme ve eşime borçluyum. 'Tarlan varsa içinde, eşin varsa yanında, işin varsa başında ol' şiarıyla yarım asırdır işimin başındayım. Birçok programa konuk olduk, 67 ilde farklı üniversitelerde ödüller aldık. Kentimizin tanıtımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        - "Ahilik ödülü işimize yeni bir heyecan kattı"

        Mesleğini "Dünya Ahisi" ödülüyle taçlandırdığı için mutlu olduğunu ifade eden Konak, şunları kaydetti:

        "Ankara'da Dünya Ahisi ödülünü aldım. Bu ödülle Van için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Van kahvaltısının tanıtılmasında bizler de küçük bir yer edindik. 50 yıldır neşeli bir şekilde işimizi sürdürüyoruz. Ahilik ödülü de işimize yeni bir heyecan verdi. Ahilik aslında işin sonu demek ama pes etmeyeceğiz. Farklı ülkelerde ve şehirlerde ödüller almama rağmen hiçbir zaman bu kadar duygulu ve hüzünlü olmamıştım."

        Beraber çalıştığı damadı Fariz Gül ise "Dünya Ahisi ödülüne layık görülmesi bizleri gururlandırıyor. Ahiliğin içinde eğitim, kültür ve yardımlaşma var. Dolayısıyla Yusuf ağabey, bu kimliğini sürekli ön planda tutuyor. İnsanlara karşı samimi ve içten bir bağlayıcılığı var. Bu yönüyle gerçek bir ahi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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