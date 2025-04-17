Van YYÜ'nde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı.

Açılış programında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin bölgenin ve ülkenin kalkınmasına öncülük ettiğini söyledi.

Bilim, kültür, sanat ve eğitimle topluma değer katan üniversitede "Mutfak Sanatları Akademisi"ni hayata geçirdiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Bir taraftan evrensel standartlarda eğitim sunarken diğer taraftan yerel değerlerimizi küresel arenada tanıtmaktayız. Bugün bu vizyonun bir parçası olarak Mutfak Sanatları Akademisi ve gastronomi mutfağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gastronomi akademisi öğrencilerimize yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra sürdürülebilir gastronomi, mutfakta inivasyon, geleneksel mirasın korunması, küresel trendleri ve dünya mutfaklarından örnekleri öğreterek her birinin birer gastronomi turizm elçisi olmasını sağlayacak. Uzman akademisyenlerimizin öncülüğünde öğrencilerimiz, Van'ın gastronomi değerlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak."