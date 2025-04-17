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        Van YYÜ'nde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:29
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        Van YYÜ'nde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Turizm Fakültesi bünyesinde "Mutfak Sanatları Akademisi" açıldı.

        Açılış programında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin bölgenin ve ülkenin kalkınmasına öncülük ettiğini söyledi.

        Bilim, kültür, sanat ve eğitimle topluma değer katan üniversitede "Mutfak Sanatları Akademisi"ni hayata geçirdiklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan evrensel standartlarda eğitim sunarken diğer taraftan yerel değerlerimizi küresel arenada tanıtmaktayız. Bugün bu vizyonun bir parçası olarak Mutfak Sanatları Akademisi ve gastronomi mutfağımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu gastronomi akademisi öğrencilerimize yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra sürdürülebilir gastronomi, mutfakta inivasyon, geleneksel mirasın korunması, küresel trendleri ve dünya mutfaklarından örnekleri öğreterek her birinin birer gastronomi turizm elçisi olmasını sağlayacak. Uzman akademisyenlerimizin öncülüğünde öğrencilerimiz, Van'ın gastronomi değerlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlayacak."

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu ise ilin tarihi değerleri, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle oldukça güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

        Kentin sahip olduğu bu potansiyeli her geçen gün daha da arttırdığını vurgulayan Terzioğlu, kentin zengin mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından "Mutfak Sanatları Akademisi"nin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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