Van'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliye yasal işlem yapıldı
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 10-17 Nisan'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda 4,88 gram esrar, 124,2 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
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