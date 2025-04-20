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        Van'da düzenlenen "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" sona erdi

        Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "3. Badem Çiçeği Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:59
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        Van'da düzenlenen "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali" sona erdi
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        Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda düzenlenen "3. Badem Çiçeği Festivali" sona erdi.

        Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin son günü de renkli görüntülere sahne oldu.

        Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı adada dolaştı, fotoğraf tutkunları da adanın ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekti.

        Festival, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğunun konseriyle sona erdi.

        - "Akdamar Adası evrensel bir kültür abidesidir"

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gazetecilere, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"ni sorunsuz tamamlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Festivalin kentin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmaya katkı sunduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Bir taraftan Artos Dağı'ndaki kar örtüsü diğer taraftan Akdamar Adası'ndaki badem çiçekleri müthiş bir görüntü oluşturuyor. Festivale yoğun katılım oldu. Adayı dolaşırken birbirleriyle İngilizce, Rusça, Farsça konuşanları gördük. Akdamar Adası evrensel bir kültür abidesidir. Birçok ülke buraya hayranlıkla bakıyor. Dün 15 bin kişi burayı ziyaret etti. Festivalimize iki günde yerli ve yabancı 30 bini aşkın kişi katıldı. Her yıl düzenlemeyi hedefliyoruz. Van Gölü'nün ortasında müthiş bir ada, adadaki martılar, tavşanlar, çiçek açan badem ağaçları ve kilise insanları adeta büyülüyor. Buradaki heyecanı görünce biz de çok sevindik. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Valiliğimize ve tüm kurumlarımıza, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

        Festivale ailesiyle katılan Muhsin Kuşman ise Akdamar Adası'nda güzel bir organizasyonun düzenlendiğini söyledi.

        Kuşman, "Festival renkli görüntülere sahne oluyor. Van muhteşem bir doğaya ve köklü bir geçmişe sahip. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum. Eşim ve 10 yaşındaki kızımla geldik ve güzel zaman geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Ziyaretçilerden Şevval İnan da "Festivali çok beğendik. Güzel zaman geçirdik, eğlendik. Farklı illerden insanlar buraya gelmiş. Fotoğraf çektik. Bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Festivale, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da katıldı.

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        Galeri
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