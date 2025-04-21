Van'da Video EEG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde hastaların uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısının yapılabileceği Video EGG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, basın mensuplarına, yeni açılan ünitenin özellikle bayılma ve nöbet ayrımı yapılamayan vakalarda hekimlere tanı koyma sürecinde önemli kolaylık sağlayacağını söyledi.

Hastaların başka illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri ortadan kaldırmayı, hekimlere tanı ve ayırıcı tanı süreçlerinde tüm olanakları sunmayı hedeflediklerini belirten Sarıkaya, "Bu birim, her iki hedef için de çok önemli bir adım oldu. Bazı belirtiler sadece EEG'ye değil, hastanın fiziksel davranışlarına da yansıyor. Bu cihaz sayesinde hem hekimlerimizin elini güçlendiriyoruz hem de hastaların doğru ve hızlı şekilde tedaviye ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz da epilepsi rahatsızlığına değinerek, bu hastalığın nörolojik bir hastalık olduğunu dile getirdi.