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        Van'da Video EEG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde hastaların uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısının yapılabileceği Video EGG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:08
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        Van'da Video EEG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı
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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde hastaların uyku bozuklukları, senkop, hareket bozuklukları ve psikojenik (yalancı) nöbetler ile karışabilen epileptik nöbetlerin ayırıcı tanısının yapılabileceği Video EGG Monitorizasyon Ünitesi hizmete alındı.

        Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, basın mensuplarına, yeni açılan ünitenin özellikle bayılma ve nöbet ayrımı yapılamayan vakalarda hekimlere tanı koyma sürecinde önemli kolaylık sağlayacağını söyledi.

        Hastaların başka illere sevk edilmesini gerektirecek tüm eksikleri ortadan kaldırmayı, hekimlere tanı ve ayırıcı tanı süreçlerinde tüm olanakları sunmayı hedeflediklerini belirten Sarıkaya, "Bu birim, her iki hedef için de çok önemli bir adım oldu. Bazı belirtiler sadece EEG'ye değil, hastanın fiziksel davranışlarına da yansıyor. Bu cihaz sayesinde hem hekimlerimizin elini güçlendiriyoruz hem de hastaların doğru ve hızlı şekilde tedaviye ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

        Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kiraz da epilepsi rahatsızlığına değinerek, bu hastalığın nörolojik bir hastalık olduğunu dile getirdi.

        Bazen psikojen nöbetlerle karşılaşılabilmesi nedeniyle epilepsi tanısını koymanın güçleştiğini ifade eden Kiraz, "Bu nedenle hastalara uzun süreli Video EEG Monitorizasyonu yapılarak daha doğru tanı konulabilmektedir. Video EEG'nin amacı, hastayı saatlerce, bazen günlerce izleyerek doğru tanıyı koyabilmektir. Dirençli epilepsi hastaları için ise bazen epilepsi cerrahisi gerekebilir. Bu nedenle Video EEG bizlere bu süreçte önemli katkılar sağlar." diye konuştu.

        Nöroloji Uzmanı Dr. Muhammet Okay Örün ise kurdukları Video EEG Monitörizasyon biriminin önemli bir ihtiyacı karşıladığını bildirerek, "Bu odada hastalarımıza saatlik, günlük, hatta gerektiğinde bir hafta süren Video EEG çekimleri yapılabilmektedir. Hastaların başına yerleştirilen elektrotlarla beyin aktiviteleri kaydedilirken aynı anda video görüntüleri de alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde epileptik odaklar saptanabilmektedir. Amacımız, bu ünite aracılığıyla epilepsi tanısını kesinleştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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