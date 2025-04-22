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        Erciş'te anne adayları "Gebe Okulu"nda bilgilendiriliyor

        Van'ın Erciş ilçesinde açılan "Gebe Okulu"nda anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmeleri amacıyla bilgilendirme çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:45
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        Erciş'te anne adayları "Gebe Okulu"nda bilgilendiriliyor
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        Van'ın Erciş ilçesinde açılan "Gebe Okulu"nda anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmeleri amacıyla bilgilendirme çalışması yürütülüyor.

        Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"na gelen anne adaylarına, doğum öncesi ve sonrası süreçler hakkında eğitim veriliyor.

        Uzmanlar eşliğinde spor yapma imkanı bulan kadınlara, emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizi, kilo kontrolü ve bebek bakımı gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Hacer Büşra Gürkay, "Gebe Okulu" eğitimlerine katılan kadınların, bu sayede hem doğum hem de lohusalık süreciyle ilgili yeterli bilgiyi edindiklerini söyledi.

        Kadınların doğum sürecine daha iyi hazırlandığını belirten Gürkay, "Amacımız, kadınları doktor kontrollerini ihmal etmeden sağlıklı bir şekilde bebeklerine kavuşturmak. Egzersiz odamızda programlarımız oluyor, doğumhaneyi tanıtıyoruz. Hastalar bu eğitimlere ve gezilere katıldıkları zaman hem hastane hem de ebe ve doktor korkularını yemiş oluyorlar. Doğumdan sonra bebek bakımı, emzirme, alt değiştirme, gaz çıkarma gibi eğitimler de veriyoruz. Bu sayede anneler doğru uygulamaları öğrenmiş oluyor."

        "Gebe Okulu"na gelen kadınlardan Gamze Sevimli ise sağlık görevlilerinden aldığı bilgilerin çok faydalı olduğunu bildirerek, "Daha önce korkularım vardı ancak buradaki eğitimler sayesinde azaldı. Ebeler bize çok yardımcı oldu. Çok şey öğrendim. Artık kendimi daha özgüvenli hissediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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