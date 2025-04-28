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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:03
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-27 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 bin 98 paket sigara, 2 bin 708 litre akaryakıt, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 9 silah parçası, 658 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 89 av tüfeği kartuşu, muşta, teleskopik jop, 1519 doküman, 131 tıbbi malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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