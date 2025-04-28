Van'da kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 3 bin 98 paket sigara, 2 bin 708 litre akaryakıt, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 9 silah parçası, 658 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 89 av tüfeği kartuşu, muşta, teleskopik jop, 1519 doküman, 131 tıbbi malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-27 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

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