Van'da 35 yaşındaki hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale Devlet Hastanesi'nde trafik kazası sonucu kafa travması olan 35 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.

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