Van'da ekipler şiddetli rüzgar sonucu düşen çatı parçalarını topladı

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçalarını topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan şiddetli rüzgar, Erciş, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri, yola düşen çatı parçaları ve kırılan ağaç dallarını topladı.

Çatılardan sarkan sac ve tahta parçalarını da söken ekipler, yuvaları zarar gören bazı hayvanları da güvenli alana taşıdı.