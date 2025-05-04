Van'da "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi
Van'da İl Müftülüğü tarafından "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.
Van'da İl Müftülüğü tarafından "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.
İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının 2024 dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, 2022 dünya birincisi Ferhan Muhammadi ve 2015 dünya birincisi Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz, etkinliğin 22 ilde yapıldığını söyledi.
10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Gaziantep'te düzenlendiğini anımsatan Akyüz, "Bu kapsamda çevre illerde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri gerçekleştirdik. Dün Muş'ta, ondan önceki günlerde ise Bingöl ve Tunceli'de yaptık. Bugün kapanışı ise Van'da Ulu Cami'de icra ediyoruz. 20 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz programı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlayarak misafirlerimizi uğurlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Programa, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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