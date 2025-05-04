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        Van'da "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi

        Van'da İl Müftülüğü tarafından "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:05
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        Van'da "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi
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        Van'da İl Müftülüğü tarafından "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

        İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının 2024 dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, 2022 dünya birincisi Ferhan Muhammadi ve 2015 dünya birincisi Ferruh Muştuer, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz, etkinliğin 22 ilde yapıldığını söyledi.

        10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Gaziantep'te düzenlendiğini anımsatan Akyüz, "Bu kapsamda çevre illerde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri gerçekleştirdik. Dün Muş'ta, ondan önceki günlerde ise Bingöl ve Tunceli'de yaptık. Bugün kapanışı ise Van'da Ulu Cami'de icra ediyoruz. 20 katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz programı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlayarak misafirlerimizi uğurlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Programa, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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