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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, Gazze yararına kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:03
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        Van'da akademisyenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
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        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler, Gazze yararına kermes düzenledi.

        Üniversite yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ile akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ve getirilen kıyafetler satışa sunuldu.

        Vatandaşlar, öğrenciler ve akademisyenlerin ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelirin, Gazze halkına ulaştırılacağı bildirildi.

        Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihat Öztay, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

        Saldırılarda binlerce masum insanın öldürüldüğünü belirten Öztay, şunları kaydetti:

        "Bu saldırılara duyarsız kalmıyoruz. Düzenlenen kermesle katkı sunmaya çalışıyoruz. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve eşlerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuluyor. Elde edilecek gelir Gazze'ye ulaştırılacak. Keşke tüm dünyada bu saldırıların durması için büyük tepkiler gösterilseydi, İsrail'i durdurmak için adımlar atılsaydı. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz."

        Eczacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Havvanur Bulut ise İsrail'in kadın, bebek ve çocukları acımasızca katlettiğini dile getirdi.

        Kermeste toplayacakları geliri Filistin'deki ailelere göndereceklerini ifade eden Bulut, "Gazze'de yaşananlar insanlık dramına dönüştü. Tüm insanlar saldırıların son bulmasını istiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Kermesimize destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        İlahiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilan Kaya da kermesle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "İsrail kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeden Filistin'de insanları öldürüyor. İsrail saldırılarının durmasını istiyoruz. Bunu için sürekli etkinlikler düzenliyoruz. Yaşanan zulmü duyurmaya çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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