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        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüpheli yakalandı

        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir kısmına icra yoluyla el koyanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:56
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        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüpheli yakalandı
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        Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir kısmına icra yoluyla el koyanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "sabit gelirli ve emekli 19 kişiyi dernek üyesi yaptıkları, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı göstererek senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yoluyla maaşlarının belli bir kısmına el koydukları" tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernekte yapılan aramada 2 bin 38 senet, tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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