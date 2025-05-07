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        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi

        Van'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:10
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        Van'da "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi
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        Van'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesince "Hıdırellez Şenliği" düzenlendi.

        Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapılan şenlikte, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

        Müzik eşliğinde halay çekip piknik yapan katılımcılar, keyifli vakit geçirdi.

        Renkli görüntülerin oluştuğu şenliğe katılan İpekyolu Aile Destek Merkezi Sorumlusu Esma Uludağ, baharın habercisi Hıdırellez'in birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

        Şenlikte güzel zaman geçirdiklerini belirten Uludağ, "Hıdırellez bahar, sevgi, mutluluk ve sevinç demek. Tüm bu güzellikler bugün burada yaşanıyor. Etkinliğe merkezimizdeki kadın kursiyerlerle katıldık. Kadınlarımız için güzel oldu. Herkes çocuklarıyla eğleniyor. Bize bu imkanı veren Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim." diye konuştu.

        Katılımcılardan Hicran Uyar ise Hıdırellez'in kültürel bir miras olduğunu, geçmişte de büyük coşkuyla kutlanıldığını dile getirerek, "Şenliğe kadınlarımızla katıldık. Güzel zaman geçirdik, eğlendik. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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