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        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil yolundaki park, bahçe ve yolda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:02
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        Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil yolundaki park, bahçe ve yolda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil yolundaki parkta çalışma başlattı.

        Ağaç diplerine toprak takviyesi yapan ekipler, kaldırım, bisiklet yolu ve yürüyüş yollarını temizledi.

        Refüjlerdeki süs bitkilerini çapalayarak yabancı otlardan arındıran ekipler, parklardaki oyun gruplarını onardı, kışın zarar gören bankları ve kamelyaları tamir etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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