Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil yolundaki park, bahçe ve yolda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil yolundaki park, bahçe ve yolda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil yolundaki parkta çalışma başlattı.
Ağaç diplerine toprak takviyesi yapan ekipler, kaldırım, bisiklet yolu ve yürüyüş yollarını temizledi.
Refüjlerdeki süs bitkilerini çapalayarak yabancı otlardan arındıran ekipler, parklardaki oyun gruplarını onardı, kışın zarar gören bankları ve kamelyaları tamir etti.
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