Van'da parklarda temizlik ve onarım çalışması yapıldı

Refüjlerdeki süs bitkilerini çapalayarak yabancı otlardan arındıran ekipler, parklardaki oyun gruplarını onardı, kışın zarar gören bankları ve kamelyaları tamir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil yolundaki parkta çalışma başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahil yolundaki park, bahçe ve yolda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

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