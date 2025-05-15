Başkale'de "Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi" düzenlendi
Van'ın Başkale ilçesinde "Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi" açıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde "Karma Resim ve STEAM Çalışmaları Sergisi" açıldı.
Fatih Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerin sanat ve bilim alanındaki çalışmaları sergilendi.
Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, sergiyi gezerek eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Öğrencileri yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarından dolayı tebrik eden Erdoğan, gençlerin bu tür etkinliklerle hayal güçlerini daha da geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.
Emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bu tür çalışmalar, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Sanat ve bilimi bir araya getiren projeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz." dedi.
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