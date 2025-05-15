Göl ve sulak alanlarda sazangiller av yasağı başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde sazangiller avcılığının yasak olduğu duyuruldu.

Türkiye'de 10 ilde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

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