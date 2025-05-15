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        Göl ve sulak alanlarda sazangiller av yasağı başladı

        Türkiye'de 10 ilde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:46
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        Göl ve sulak alanlarda sazangiller av yasağı başladı
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        Türkiye'de 10 ilde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde sazangiller avcılığının yasak olduğu duyuruldu.

        Av yasağı döneminde balıkları avlayan veya satanlara "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" gereğince idari para cezası uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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