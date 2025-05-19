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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:25
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 13 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, silah parçası, 8 bin 237 paket sigara, 3 bin 200 boş makaron, 295 cep telefonu aksesuarı, 151,5 kilogram açık tütün, 92 cep telefonu, 10 sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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