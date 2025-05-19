Van'da kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Mayıs'ta kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, silah parçası, 8 bin 237 paket sigara, 3 bin 200 boş makaron, 295 cep telefonu aksesuarı, 151,5 kilogram açık tütün, 92 cep telefonu, 10 sim kart ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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