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        Başkale'de yüzme yarışması düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasının finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:57
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        Başkale'de yüzme yarışması düzenlendi
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        Van'ın Başkale ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasının finali yapıldı.

        Başkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı yüzme havuzunda yapılan yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

        Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, çekişmeli geçen yarışmanın finalini tribünden izleyerek öğrencilere destek verdi.

        Öğrencileri kutlayan Erdoğan, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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