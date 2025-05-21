Vanlı öğrenci "Yeşilayın yeşil kuşları" resmiyle Türkiye birincisi oldu

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Sena Berber, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda "Yeşilayın yeşil kuşları" resmiyle Türkiye birincisi oldu.

Çocukluğundan bu yana resim çizmeye ilgisi olan Şehit Jandarma Astsubay Ahmet Çelik İmam Hatip Ortaokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Özel Yetenekleri Geliştirme Programı öğrencisi Berber, Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya katıldı.

Daha önce de katıldığı yarışmalarda önemli başarılar elde eden Berber, Yeşilay ekiplerinin bağımlılık türleriyle mücadelesini kendi hayal dünyasıyla resmetti.

Bağımlılık yapan maddelerin insan hayatını nasıl etkilediğini ve bununla nasıl mücadele edildiğini doğada en sevdiği canlılar olan kuşlarla anlatmaya çalışan Berber, "Yeşilayın yeşil kuşları" resmiyle birincilik ödülüne layık görüldü.

- "Yeşil renkli kuşlar Yeşilayı temsil ediyor"

Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşayan 5. sınıf öğrencisi Berber, AA muhabirine, resim yapmayı ve kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Resim çizerken doğadan ilham aldığını anlatan Berber, "Bazen doğaya çıkıyorum bir hayvan veya bir bitki görünce onu kafamda canlandırıyorum, sonra eve gelip çiziyorum. Kuşlara büyük bir ilgim var. Yaptığım çizimlerle yarışmalara katılmaya başladım. Yeşilayın düzenlediği bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada da birinci oldum. Van'da yapılan Sıfır Atık konulu çizgi roman yarışmasında da birincilik elde ettim. Çanakkale'de yapılan şehitlerimizle ilgili yarışmada Türkiye dördüncüsü oldum." dedi.

Kısa hikayeler yazdığını ve bunları resimlerle süslediğini dile getiren Berber, şöyle devam etti:

"Resmimi çizerken bağımlılık yapan maddelerin insan hayatını nasıl etkilediğini ve bununla nasıl mücadele edildiğini doğada en çok sevdiğim canlılar olan kuşlarla anlatmak istedim. Resimde tilkiler kötü karakterleri simgeliyor. Kuşları alkol, sigara, uyuşturucu, kumar, oyun bağımlılığı, obezite, aşırı sosyal medya kullanımı gibi kötü alışkanlıklara düşürmeye çalışıyorlar. Yeşil renkli kuşlar ise Yeşilayı temsil ediyor. Yeşilay kuşları, bağımlılığa düşmüş kuşları kurtarmak için mücadele ediyor. Yeşilay, insanlara yardımcı olan ve yalnızlaşmalarına sebep olan bağımlılıklarla mücadele eden çok önemli ve köklü bir kurumdur. Umarım Yeşilayın bu zorlu mücadelesine ben de çizdiğim resimle küçük bir katkıda bulunmuşumdur. Resmimi çizerken beni destekleyen ailem ve öğretmenime çok teşekkür ediyorum."