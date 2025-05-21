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        Van ve Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi

        Van ve Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:03
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        Van ve Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri düzenlendi
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        Van ve Bitlis'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde kentin yöresel kahvaltı ürünleri ve geleneksel yemekleri tanıtıldı.

        Panelde, geleneksel yemeklerin korunması, yeni şeflerin yetiştirilmesi, yerel malzemelerin çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanması ve akademik çalışmalarla bu kültürün kayıt altına alınması konularında bilgi aktarıldı.

        Van'a özgü yemekler, yerel ürünlerin coğrafi işaret süreci ve gastronomi turizminin sunduğu fırsatların da tartışıldığı panelde katılımcılara ayran aşı ikram edildi.

        Bir hafta sürecek etkinliklerle uygulamalı atölyeler, yerel ürün sunumları ve geleneksel çay kültürü tanıtımıyla mutfak kültüründe farkındalık oluşturulmaya çalışılacak.

        -Bitlis

        Valilik, belediye, Eren Üniversitesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında program gerçekleştirildi.

        Valilik bahçesinde düzenlenen etkinlikte katılımcılara büryan kebabı, ciğer taplaması ve içli köfte gibi yöresel yemekler ikram edildi.

        Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis'in tarihi ve doğal zenginliklerinin yanı sıra gastronomi alanında da önemli bir şehir olduğunu söyledi.

        Türk Mutfağı Haftası'nın kutlanabileceği en kıymetli yerlerden birinin Bitlis olduğunu belirten Karakaya, "Bitlis, Doğu ile Güneydoğu Anadolu'yu birleştiren çok önemli bir noktada. Binlerce yıllık tarihe sahip ve doğasının getirdiği zenginliklerle birlikte birçok gastronomik özelliği beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yemek kültürümüzün geliştirilmesi ve bunun mümkün olduğunca fabrikasyon olmaktan uzak, doğal süreçlerine uygun bir şekilde sunumunun yapılması çok önemli. İşte Bitlis, burada çok net bir şekilde öne çıkan illerimizden biri." diye konuştu.

        Kentin tarihi yapılarının korunması için yürütülen çalışmalara da değinen Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bitlis'in tarihi yapıları restore ediliyor. Bitlis'in Beş Minaresi gözle görülebilir bir hale geldi. Tarihi hanlar, hamamlar ve camiler ortaya çıktı. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere belediye başkanımızın, valilerimizin, vekillerimizin ve birçok paydaşın büyük rolü var. Bu, artık Bitlis'in zincirlerini kırması için kesinlikle hepimize bir işaret. Bu tarihi mekanlarda Bitlis'in birçok güzelliğini sergilediğimiz gibi yemeklerini de sergileyeceğiz."

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise "Bitlis, 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Bununla beraber mutfağı, gastronomisi olan, yemekleriyle çok zengin yelpazeye sahip bir şehir. Özellikle Türk mutfağında, 'Bitlis mutfağı' dediğimiz 250'nin üzerinde yöresel yemek var." diye konuştu.

        Bitlis mutfağının zenginliğine vurgu yapan Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş "Kısa bir süre önce Bitlis balı coğrafi işaretini aldı. Üniversitemizin başvurusu ile üç yemeğimiz coğrafi işaret almıştı. Şu an 8-9 coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Bu ürünlerin yarısından fazlası gastronomiyle ilgili." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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