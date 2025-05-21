Van'da kayalık alanda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

Ayağı kayaların arasına sıkışan ve yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarılarak güvenli alana taşındı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Daldere Mahallesi'nde dağlık alanda gezinti yapan kişi, dengesini kaybederek düştüğü kayalıkta mahsur kaldı.

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