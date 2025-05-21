Van'da kayalık alanda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu
Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Daldere Mahallesi'nde dağlık alanda gezinti yapan kişi, dengesini kaybederek düştüğü kayalıkta mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayağı kayaların arasına sıkışan ve yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarılarak güvenli alana taşındı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulans helikoptere alınan kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
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