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        Van'da kayalık alanda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu

        Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:13
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        Van'da kayalık alanda mahsur kalan kişi için ekipler seferber oldu
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        Van'ın Gevaş ilçesinde dağlık alanda ayağı kayaların arasına sıkışan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Daldere Mahallesi'nde dağlık alanda gezinti yapan kişi, dengesini kaybederek düştüğü kayalıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ayağı kayaların arasına sıkışan ve yaralanan kişi, ekipler tarafından çıkarılarak güvenli alana taşındı.

        Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulans helikoptere alınan kişi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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