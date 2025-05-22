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        Erciş Balık Bendi'nde yaklaşık 90 bin kişi, inci kefalinin göçüne tanıklık etti

        NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu bu ay Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden yaklaşık 90 bin kişi izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:27 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:27
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        Erciş Balık Bendi'nde yaklaşık 90 bin kişi, inci kefalinin göçüne tanıklık etti
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        NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu bu ay Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden yaklaşık 90 bin kişi izledi.

        Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara zorlu yolculuğa çıkıyor. Her yıl bu dönemlerde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak göle dökülen akarsulara geçen binlerce inci kefali, yolculukları sırasında görsel şölen sunuyor.

        Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri uçarak aşan balıkların eşsiz yolculuğunu izliyor.

        Bu ay parka girişin yapan, bir bölümü otobüs ve midibüs olmak üzere 7 bin 700 araçtaki yaklaşık 90 bin ziyaretçi, göç eden inci kefalleri ve onları avlayarak beslenmeye çalışan martıların mücadelesine tanıklık etti.

        Balıkların zorlu yolculuğunun tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Erciş Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen inci kefali göçü konulu fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen fotoğrafseverler de en iyi kareyi çekmeye çalıştı.

        İnci kefallerinin göçü, 15 Temmuz'a kadar sürecek.

        - "Herkesi bu mucizevi olaya tanıklık etmeye bekliyoruz"

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, AA muhabirine, balıkların yumurtalarını bırakmak için yılın bu döneminde akarsulara göç ettiğini söyledi.

        Her yıl inci kefallerini korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "İnci kefallerinin bu mucizevi yolculuğunu ölümsüzleştirmek ve aynı zamanda bölgemizi tanıtmak için inci kefali konulu fotoğraf yarışması düzenledik. Fotoğrafseverleri kadrajlarına inci kefallerini alacak şekilde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nda ağırlıyoruz. Ülkemizin birçok ilinden, ilçesinden fotoğraf sanatçıları yarışmaya katılmak için buraya akın etmekte. Amacımız, bölgemizi turizm destinasyon merkezi haline getirmek. İnci kefallerini ülkemize, dünyaya tanıtmak ve bu mucizevi olaya herkesin şahitlik etmesini istiyoruz. Herkesi bu mucizevi olaya tanıklık etmeye bekliyoruz."

        - "Bu güzel olayı ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz"

        Balık göçünü izlemek için Manisa'dan gelen Esra Çapalı ise "Balık göçünden güzel kareler yakaladık. Burası gerçekten çok güzel. Balıkları izlemek çok güzel bir duygu. İnci kefali göçüne tanıklık etmek çok güzel bir şey. Birçok fotoğrafçı da burada." dedi.

        Arkadaşlarıyla Balık Bendi'ne gelen Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysel Şahin de "Burada insanlar hem göçü izliyor hem de pikniklerini yapıyor. Biz de fotoğraf çekiyoruz. Çok heyecanlı." diye konuştu.

        Fotoğraf sanatçısı Burak Demir, "12 fotoğrafçı arkadaşımla burada çok güzel bir çekim yapmayı planlıyoruz. Çevre ilerden gelen arkadaşlarımız bu olayı ilk kez görüyor. Bu mucizevi olayın ilimizde gerçekleşmesi harika. Biz de bu güzel olayı ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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