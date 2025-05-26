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        TÜGVA Van İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:34 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:10
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        TÜGVA Van İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

        Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Genel kurulda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TÜGVA'da görev alanlara teşekkür etti, yeni dönem için başarı temennisinde bulundu.

        TÜGVA'nın her zaman gençlerin yanında yer aldığını belirten Balcı, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Van'da çok güzel işler oluyor. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür ve turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarıma kadar hayatın ve yaşamın her alanında çok güzel işler yapıyoruz. İlimizde yaklaşık 100 milyar liralık bir yatırımımız var. Üç yıl içinde tamamlandığında 25 bin kişiye istihdam olacak. Bu yatırımlar gençleri ilgilendiriyor. Gençlik, Van'ın geleceği demek. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için devlet olarak canla başla çalışıyoruz. Devletin imkanlarını devletin gerçek sahibi milletimizin çocukları için kullanıyoruz. İlimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'nin önü, ufku açık. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz."

        - "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir"

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise insanın bir duruşunun, bir bakış açısının, bir davasının olması gerektiğini ifade etti.

        Bir gencin davasının başladığı yerin TÜGVA olması için gayret gösterdiklerini dile getiren Beşinci, şöyle konuştu:

        "81 il ve 605 ilçede gayretle çalışıyoruz. Gençliğimizi bu kutlu davaya buyuruyoruz. Gençler, sizleri çok seviyoruz. Buradan akdimizi hatırlatmak istiyoruz. Gençler, Fatih Sultan Mehmet gibi cesur olmaya var mısınız? Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir. Karıncalar gibi çalışmaya var mısınız? Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Orayı özgürleştirmeye var mısınız? Peki bunu yapmaya enerjiniz, heyecanınız, arzunuz var mı? Bu duygu ve düşüncelerle yeni yönetimimize başarılar diliyorum."

        TÜGVA Van İl Temsilciliği görevine getirilen Hamza Sığınç da gençlere teşekkür ederek, yeni dönemde daha çok çalışacaklarını belirtti.

        Bu görevi, mazlumlara umut olan, ecdadı hatırlatan, sadece Türkiye'ye değil İslam alemine liderlik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı olarak gördüğünü vurgulayan Sığınç, "Gençler olarak Filistin'de, Doğu Türkistan'da bitecek zulmün, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da kılınacak namazın memurları olacağız. TÜGVA sadece bir vakıf değil aynı zamanda inancını, değerlerini ve kültürünü kuşanmış bir medeniyetin, Türkiye'nin en büyük gençlik hareketidir. Bizler bu kutlu yürüyüşü daha ileriye taşımak için gece gündüz çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, STK temsilcileri, vakıf üyeleri, parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

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