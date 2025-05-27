Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tutuklu mezrasında dün sağanak etkili oldu.
Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü.
İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü mezrada belediye ekipleri çalışma yürüttü.
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