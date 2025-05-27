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        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi

        Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:20
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        Başkale'de sağanak sonucu sel meydana geldi
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        Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tutuklu mezrasında dün sağanak etkili oldu.

        Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü.

        İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü mezrada belediye ekipleri çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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