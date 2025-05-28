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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde yaşamını yitiren müdür yardımcısının cenazesi Van'da defnedildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:49
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        Çanakkale'de doğa yürüyüşünde yaşamını yitiren müdür yardımcısının cenazesi Van'da defnedildi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde doğa yürüyüşünde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

        Adatepebaşı köyünde bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan ve yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesi uçakla Van'a getirildi.

        Aşağı Norşin Cami'sinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bartu'nun cenazesi Akköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Bartu'nun ailesi, yakınları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürü Seyfullah Şağban katıldı.

        Küçükkuyu beldesine bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde 25 Mayıs'ta bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan Bartu'nun cansız bedeni AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince yürüyüş güzergahı yakınında bulunmuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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