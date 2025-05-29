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        Akarsulara göç eden inci kefalinin yolculuğu su altı kamerasında

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:12
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        Akarsulara göç eden inci kefalinin yolculuğu su altı kamerasında
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemlerinde suyun tersine yüzerek tatlı sulara yaptığı göç görüntülendi.

        Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefalinin, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da akarsulara yaptığı yolculuk devam ediyor.

        Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi, inci kefalinin yoğun olarak görülmesi nedeniyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

        Balıkların üreme dönemlerinde tuzlu ve sodalı gölden tatlı sulara yaptığı göç, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından kayıt altına alındı.

        Üreme dönemindeki zorlu yolculuğa ilişkin görüntülerde, beslenmek için akarsulara akın eden martıların inci kefallerini avlaması da yer alıyor.

        - "Yaşama tutunma konusunda daha iyi bir örnek olamaz"

        Ceylan, AA muhabirine, kamera asistanı Serkan Ök'ün desteğiyle bir hafta boyunca su altı ve su üstünde çekim yaptıklarını söyledi.

        Mucizevi göçe tanıklık ettiklerini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

        "İnci kefali neslini sürdürmenin ve azmin sembolüdür. İnci kefalinin tatlı sulara göçüne tanıklık ediyoruz. Yaşama tutunma konusunda bundan daha iyi bir örnek olamaz. Erciş Kaymakamımız Murat Karaloğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve polis teşkilatımız yasa dışı avcılığı önleme konusunda olağanüstü ve takdire değer çaba içerisindeler. Van Gölü'nde konuşlanan Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği denetimler sonucu balığın stok ve boy oranı artmıştır."

        İnci kefalinin Van Gölü'nde yaşayan endemik bir tür olduğunu ifade eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da "Neslini sürdürmek için göç eden balıkları korumak için her türlü tedbiri aldık. Yasak avcılığa karşı gerekli müeyyideler uygulanmakta. Yasaklarla beraber vatandaşlarımızda bir farkındalık oluştu. Vatandaşlarımız inci kefalinin sadece Van'ın değil dünyanın bir değeri olduğunun farkındalar." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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