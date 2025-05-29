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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:37
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        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü.

        Bir süre oturma eylemi yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, terörün olmadığı bir Türkiye istediğini söyledi.

        Yıllardır evlatları için mücadele verdiklerini belirten Sancar, şunları kaydetti:

        "Buradan hiç ayrılmadık. Allah'ın izniyle zafer bizim olacak. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim. Umutla evladımdan gelecek güzel haberleri bekliyorum. Şu an adeta bayram havası yaşıyoruz. Bugün ya da yarın hayırlı bir haber gelir diye umutla bekliyoruz. İnşallah çocuklarımız bize dönecek. Dört gözle bekliyoruz."

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Zümrüt Salim ise "Terörsüz Türkiye süreci bizleri heyecanlandırdı. Dört gözle oğluma kavuşacağım günü bekliyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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