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        Van'da 16 yıldır aranan hükümlü yakalandı

        Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:28
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        Van'da 16 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 16 yıldır aranan N.K'yı yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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