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        Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

        Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:19
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        Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi
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        Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılmasını sağlamak amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

        Muradiye Şelalesi'nin bulunduğu alanda Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO) katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçeden yüzlerce kişi katıldı.

        Van TSO görevlileri tarafından katılımcılara Van kahvaltısında yer alan otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve bal gibi ürünler ikram edildi.

        Kurulan sofralarda kahvaltı yapan vatandaşlar, daha sonra Muradiye Şelalesi manzarasını izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

        Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, gazetecilere, 11 yıl önce 51 bin 793 kişi ile "dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası"nı kurduklarını söyledi.

        Van kahvaltısını tüm dünyaya tanıttıklarını ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini ifade eden Takva, "Kahvaltı kültürümüzü yine coğrafyamızın kadim kültürünü geleceğe taşımak bir toplumsal hafıza oluşturmak istedik. Kahvaltımızın, sadece bir kahvaltı olmadığını göstermek, her bir bileşeninin binlerce yıllık kültürümüzü, annelerimizin, ninelerimizin değerini yaşatmak üzere bu günü Dünya Kahvaltı Günü ilan etmiştik. Sosyal medya etkinliği olarak başlattığımız etkinliği zaman içinde UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi." diye konuştu.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise Dünya Kahvaltı Günü'nde Muradiye ilçesinin turistik mekanında kahvaltı yaptıklarını söyledi.

        Van'ın birçok değerine değinen Arvas, "Şehrimiz, kedisiyle, kültürüyle, peyniriyle ve kahvaltısıyla tüm dünyada adından söz ettirmektedir. Van'ın değerlerini yurt dışında ve yurt içinde tanıtan ve misafirleri davet eden, Van'ın güzelliklerini onlarla paylaşan herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Kahvaltı etkinliğine katılan Şeyda Dışarılı, "Çok güzel bir etkinliğe imza atılıyor. Van TSO öncülüğünde Van'ın kahvaltısı tanıtılıyor. Bu bizim için onur verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Katılımcılardan Güler Baran ise "Van kahvaltısı ülkemize ve tüm dünyada tanınıyor. Ülkemizin her yerinde Van kahvaltısını görmek mümkün. Düzenlenen etkinliklerle dünyanın çeşitli yerlerinde kahvaltı günü kutlanıyor. Ben de etkinliğe ilk defa katılıyorum, Van ile ilgili tüm kahvaltı çeşitlerini bulabileceğimiz bir etkinlik alanı oluşturulmuş." şeklinde konuştu.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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