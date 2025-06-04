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        Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada ölen baba, anne ve çocuğu Van'da defnedildi

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:56 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:56
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        Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada ölen baba, anne ve çocuğu Van'da defnedildi
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da toprağa verildi.

        İlçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisindeki kazada yaşamını yitiren Barış (35) eşi Gülnaz (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır'ın (5) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi.

        Cenazeler, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den memleketleri Van'a gelmek üzere yola çıkan Barış Bakır idaresindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, dün Karayazı ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlanmış, kazada sürücü Barış Bakır, araçtaki eşi Gülnaz Bakır (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır (5) hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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