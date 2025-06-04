Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada ölen baba, anne ve çocuğu Van'da defnedildi

Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den memleketleri Van'a gelmek üzere yola çıkan Barış Bakır idaresindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, dün Karayazı ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlanmış, kazada sürücü Barış Bakır, araçtaki eşi Gülnaz Bakır (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır (5) hayatını kaybetmişti.

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