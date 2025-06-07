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        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı

        Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:57
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        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı
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        Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Lösemi nedeniyle 2013'te 20 yaşında kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in hayallerini yaşatmak ve kanser hastalarının yanında olabilmek için Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneğini kuran Çiğdem Kuzucu ve gönüllüler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri kurban etinden hazırladıkları kavurmayı hastalara ikram eden Kuzucu ve beraberindekiler, hasta ve yakınlarına hediye takdim etti.

        Dernek Başkanı Kuzucu, gazetecilere, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü hastanelerde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Tedavi gören hastaların yanında olduklarını belirten Kuzucu, şunları kaydetti:

        "1400 kilometre yolu sadece hastalara kurban eti paylaşmak için değil onlarla vakit geçirmek ve moral vermek için geldik. Her zaman hastalarımızın yanındayız. Kurban etinin yanı sıra hediyelerimizi de getirdik. Hediyelerimizin içine dua ve sevgilerimizi yerleştirdik. İnşallah herkese şifa olur. Yıllar önce bir Kurban Bayramı'nda oğlumla hastanedeydik. Oğlum 'keşke evde olsaydık, bizde şu an kurban eti yerdik' dedi. Oğlumu kaybettikten sonra her yıl hastaneleri ziyaret ediyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci günü hastalara kurban eti ikram ediyorum."

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen ise dernek üyelerinin her sene hastaları ziyaret ettiğini ifade etti.

        Esen, "Hastalara kavurma ve hediye dağıttılar. Burada en önemlisi hastalara yalnız olmadıklarını hissettirdiler. Hastalarımıza maddi ve manevi destek sağlayan dernek üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Serviste tedavi gören hastaların morale ihtiyaç duyduğunu dile getiren Doç. Dr. Ali Doğan da "Bu ziyaretler hem bizleri hem de hastalarımızı çok mutlu ediyor. Kurban Bayramı'nda düzenlenen etkinlik hastaları motive ediyor. Dernek üyelerinin etkinlikleri bizim için çok anlamlı." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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