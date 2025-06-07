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        Van'da geyiklere ateş eden kişiye 20 bin 119 lira para cezası verildi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyiklere ateş ettiği tespit edilen kişiye 20 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:56 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:56
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        Van'da geyiklere ateş eden kişiye 20 bin 119 lira para cezası verildi
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde avlanması yasak olan geyiklere ateş ettiği tespit edilen kişiye 20 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Mahallesi yakınlarında bir kişinin silahla geyiklere ateş açtığına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        İstihbarat destekli çalışma sonucunda kısa sürede tespit edilen Y.S, silahıyla yakalandı.

        Şüpheliye "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu" kapsamında 20 bin 119 lira ceza uygulandı ve genel güvenliği tehlikeye atma suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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