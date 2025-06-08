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        Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi

        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen hafta yapılan denetimlerde kaçak avlanan 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 08.06.2025 - 16:22
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        Van'da kaçak avlanmış 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi
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        Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince geçen hafta yapılan denetimlerde kaçak avlanan 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2-8 Haziran'da 2 bin 29 devriye faaliyeti icra edildi.

        75 bin 213 kişi ve 72 bin 641 aracı kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 78 kişiyi yakaladı, bunlardan 23'ü tutuklandı.

        İlçenin Yalındüzü mevkisinde İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yürütülen çalışmada, dere kenarında çuvallarda 19 ton 200 kilogram inci kefali ele geçirildi.

        Balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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