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        Van'da düzenlenen "2. Van Kitap Fuarı" başladı

        Türkiye Yazarlar Birliği ile Van Yazar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen "2. Van Kitap Fuarı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:27
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        Van'da düzenlenen "2. Van Kitap Fuarı" başladı
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        Türkiye Yazarlar Birliği ile Van Yazar ve Şairler Derneği tarafından düzenlenen "2. Van Kitap Fuarı" başladı.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen fuar, Kent Meydanı'nın kapılarını kitapseverlere açtı.

        Fuarın açılışında konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kitap fuarlarının kent için önemli olduğunu söyledi.

        Van'da turizm, ekonomi, tarım, alt yapı ve üst yapı gibi alanlarda gelişmelerin yaşandığını belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

        "Her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran Van'ın bu hikayeleri kitaplara dönüştürüldükçe kentin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda tanınırlığı artacaktır. Bu şehirde kitap kültürünün daha da gelişeceğine inanıyorum. Özellikle kitap konusuna çok önem veren Valimiz Ozan Balcı'nın da bu konuda büyük katkısı var. Valimiz her gittiği yerde gençlere kitap okuma konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Kitap okuyan gençlerin sayısı arttıkça bu fuarın anlamı da büyüyor. Bu süreçte emek veren tüm şair ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum."

        Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi ve Van Yazar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan ise fuarda 100 akademisyen, yazar ve şairin yer aldığını dile getirdi.

        Katılımcı sayısının geçen yıla göre arttığını ifade eden Taştan, "Alanın darlığı nedeniyle sayımızı sınırladık. Gelecek yıllarda bu alan da yetmeyecek. Bu fuarla çocuklara ve gençlere dokunmayı amaçlıyoruz. Eğer yüz yazar ve şairimizden yalnızca birinin kitabı, burada yaşayan bir kişinin içinde okuma sevgisi uyandırabilirse, bu bizim için en büyük kazanç olacaktır." diye konuştu.

        Yazarlardan Murtaza Kamar da "Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu fuar bir ilki temsil ediyor. Geçen seneye oranla yazar sayısında artış yaşandı. Van'da cevher olduğunu gördük, yazarları teşvik ediyor." dedi.

        Açılışa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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