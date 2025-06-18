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        Van Büyükşehir Belediyesi 12 kilometre yol çizgi çalışması yaptı

        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü Sahil Yolu'ndaki çizgileri yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:36
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        Van Büyükşehir Belediyesi 12 kilometre yol çizgi çalışması yaptı
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        Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü Sahil Yolu'ndaki çizgileri yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için başlatılan yol çizgisi yenileme çalışmaları sürüyor.

        Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu'nun çizgileri yenilendi.

        Çalışmayla yol çizgileri ve yaya geçitleri daha belirgin hale getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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