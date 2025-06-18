Van Büyükşehir Belediyesi 12 kilometre yol çizgi çalışması yaptı

Çalışmayla yol çizgileri ve yaya geçitleri daha belirgin hale getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için başlatılan yol çizgisi yenileme çalışmaları sürüyor.

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