Van'da engelli bireyler için konser düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, engellilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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