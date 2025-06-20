Başkale'de öğrenciler karnelerini aldı
Van'ın Başkale ilçesinde 8 bin 763 öğrenciye karneleri törenle verildi.
Van'ın Başkale ilçesinde 8 bin 763 öğrenciye karneleri törenle verildi.
Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.
Okula velileriyle gelen öğrencilere karneleri teslim edildi.
İlçede 124 okuldaki 8 bin 763 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
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