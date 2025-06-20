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        Başkale'de öğrenciler karnelerini aldı

        Van'ın Başkale ilçesinde 8 bin 763 öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:51
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        Başkale'de öğrenciler karnelerini aldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde 8 bin 763 öğrenciye karneleri törenle verildi.

        Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

        Okula velileriyle gelen öğrencilere karneleri teslim edildi.

        İlçede 124 okuldaki 8 bin 763 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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