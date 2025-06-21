Van'da araçla çarpıştıktan sonra kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolunun Şemsibey Mahallesi yakınlarında sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 GB 534 ile 55 BBD 76 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kanala düşen otomobildeki 5 yaralı ekiplerce çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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