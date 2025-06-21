Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da araçla çarpıştıktan sonra kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da araçla çarpıştıktan sonra kanala düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Van-Erciş kara yolunun Şemsibey Mahallesi yakınlarında sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 GB 534 ile 55 BBD 76 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada kanala düşen otomobildeki 5 yaralı ekiplerce çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        18 yıl önce komşusunu öldürmüş! Pastanede dehşet kamerada!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        Fenerbahçe'den Johan Bakayoko hamlesi!
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar

        Benzer Haberler

        Van (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde 900 hastaya h...
        Van (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde 900 hastaya h...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda...
        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi
        1 dakika geç kalınca sınava alınmadı, kapıda baygınlık geçirdi
        Van'da veteriner hekimler hayvanların sağlığı için kilometrelerce yol kated...
        Van'da veteriner hekimler hayvanların sağlığı için kilometrelerce yol kated...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi
        Van'da kadın girişimcilere "IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" verildi