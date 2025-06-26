Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

Yüksek sesle müzik çalarak seslerini bastırmaya çalışan partililere tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, anne ve babaların "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini söyledi.

Anne ve babaların artık ağlamaması gerektiğini ifade eden Sancar, "Hepimiz bayram havası yaşıyoruz, çocuklarımızı umutla bekliyoruz. Çocuklarımız gelene kadar nöbete devam edeceğiz." dedi.

Oğlu için eyleme katılan Necibe Çiftçi ise PKK'nın bir evladını şehit ettiğini, diğer evladını ise kaçırdığını belirtti.