Leylek çifti "Emrah" ve "Selvihan"ın 4 yavrusuna isim arıyorlar

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 15 yıldır evinin bahçesindeki ağaçta konaklayan leylek çiftine "Emrah" ve "Selvihan" adını veren Yılmaz Sakin, şimdi de misafirlerinin 4 yavrusu için isim arıyor.

Tekevler Mahallesi'nde yaşayan Sakin'in evinin bahçesindeki söğüt ağacının üzerine yuva yapan leylekler, 15 yıldır havanın ısınmasıyla döndükleri yuvada hem kuluçkaya yatıyor hem de hava soğuyuncaya kadar burada konaklıyor.

İlçede yaşanan aşk hikayesinden esinlenerek leyleklere "Emrah" ve "Selvihan" adını veren Sakin, yıllardır bahçesini mesken tutan kuşların, bu yıl 4 yavru dünyaya getirmesine hem şaşırdı hem de sevindi.

Yavruların yumurtadan çıkmasından büyümesine kadar olan süreci yakından izleyen, ağacın dallarını budayarak daha rahat etmelerini sağlayan Sakin, şimdi de yavrulara isim arayışına girdi.

Sakin, çocukların ve mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği leylek yavrularına uygun isimler için çevresindekilerden de öneriler alıyor.

Yıllardır leyleklere ev sahipliği yaptığını belirten Sakin, AA muhabirine, havalar ısınınca kuşların yolunu gözlediğini söyledi.

"Emrah" ile "Selvihan"ın önceki yıllarda genellikle iki yavrusunun olduğunu anlatan Sakin, şöyle konuştu:

"Bu yıl 4 yavruları oldu. Bu duruma hem şaşırdık hem de mutlu olduk. İlk kez böyle şeyle karşılaştık. Emrah ile Selvihan'ın yavrularına isim arıyoruz ama nasıl bir isim vereceğiz bilmiyorum. Yavrular büyüyor ve bir süre sonra gidecekler. Gitmeden onlara isim bulmak istiyoruz. Birkaç yıl önce fırtına nedeniyle leyleklerin yuvası bozulmuştu. O dönem çok üzüldüm ve yuvayı onardım. Tekrar geri geldiler ve bizi mutlu ettiler. Çevredeki çocuklar, komşularımız gelip leylekleri izliyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar."

Leylekleri izleyen 12 yaşındaki Zeynep Zengin de "İşimiz olmadığında leylekleri izlemeye geliyoruz, onları çok seviyoruz. Yılmaz ağabey de sağ olsun, onlara iyi bakıyor. Biz de yavrularına isim bulmaya çalışıyoruz." dedi.