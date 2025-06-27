Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Leylek çifti "Emrah" ve "Selvihan"ın 4 yavrusuna isim arıyorlar

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 15 yıldır evinin bahçesindeki ağaçta konaklayan leylek çiftine "Emrah" ve "Selvihan" adını veren Yılmaz Sakin, şimdi de misafirlerinin 4 yavrusu için isim arıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leylek çifti "Emrah" ve "Selvihan"ın 4 yavrusuna isim arıyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde 15 yıldır evinin bahçesindeki ağaçta konaklayan leylek çiftine "Emrah" ve "Selvihan" adını veren Yılmaz Sakin, şimdi de misafirlerinin 4 yavrusu için isim arıyor.

        Tekevler Mahallesi'nde yaşayan Sakin'in evinin bahçesindeki söğüt ağacının üzerine yuva yapan leylekler, 15 yıldır havanın ısınmasıyla döndükleri yuvada hem kuluçkaya yatıyor hem de hava soğuyuncaya kadar burada konaklıyor.

        İlçede yaşanan aşk hikayesinden esinlenerek leyleklere "Emrah" ve "Selvihan" adını veren Sakin, yıllardır bahçesini mesken tutan kuşların, bu yıl 4 yavru dünyaya getirmesine hem şaşırdı hem de sevindi.

        Yavruların yumurtadan çıkmasından büyümesine kadar olan süreci yakından izleyen, ağacın dallarını budayarak daha rahat etmelerini sağlayan Sakin, şimdi de yavrulara isim arayışına girdi.

        Sakin, çocukların ve mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği leylek yavrularına uygun isimler için çevresindekilerden de öneriler alıyor.

        Yıllardır leyleklere ev sahipliği yaptığını belirten Sakin, AA muhabirine, havalar ısınınca kuşların yolunu gözlediğini söyledi.

        "Emrah" ile "Selvihan"ın önceki yıllarda genellikle iki yavrusunun olduğunu anlatan Sakin, şöyle konuştu:

        "Bu yıl 4 yavruları oldu. Bu duruma hem şaşırdık hem de mutlu olduk. İlk kez böyle şeyle karşılaştık. Emrah ile Selvihan'ın yavrularına isim arıyoruz ama nasıl bir isim vereceğiz bilmiyorum. Yavrular büyüyor ve bir süre sonra gidecekler. Gitmeden onlara isim bulmak istiyoruz. Birkaç yıl önce fırtına nedeniyle leyleklerin yuvası bozulmuştu. O dönem çok üzüldüm ve yuvayı onardım. Tekrar geri geldiler ve bizi mutlu ettiler. Çevredeki çocuklar, komşularımız gelip leylekleri izliyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar."

        Leylekleri izleyen 12 yaşındaki Zeynep Zengin de "İşimiz olmadığında leylekleri izlemeye geliyoruz, onları çok seviyoruz. Yılmaz ağabey de sağ olsun, onlara iyi bakıyor. Biz de yavrularına isim bulmaya çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        Çin'de iki yeni virüs keşfedildi! "İnsanlara bulaşabilir" uyarısı!
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        İddia: Trump yanılıyor, nükleer tesisler yok edilemedi
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten MHP Van İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret
        HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş'ten MHP Van İl Başkanı Güngöralp'e ziyaret
        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Van'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Av tüfeğinin ateş almasıyla parçalanan eli, vücudundan alınan parçalarla bi...
        Av tüfeğinin ateş almasıyla parçalanan eli, vücudundan alınan parçalarla bi...
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Evlat eylemi yapan aileler: 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz
        Evlat eylemi yapan aileler: 'Terörsüz Türkiye' istiyoruz
        Ambulans uçak, 1 günlük bebek için havalandı
        Ambulans uçak, 1 günlük bebek için havalandı