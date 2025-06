Van'da "TEDx İskele" etkinliği düzenlendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde "TEDx İskele" etkinliği düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde yapılan etkinlikte konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, "TEDx İskele", fikirleri gücünü topluluklarla buluşturan, dünyayı değiştiren düşüncelerin yankı bulduğu bir platform olduğunu söyledi.

Bu yankının Van'a, Van'ın gölüne, tarihine ve gençliğine dokunmasından onur duyduklarını belirten Takva, şunları kaydetti:

"TEDx İskele ile yalnızca bir etkinliğe katılmıyoruz aynı zamanda bugün, burada fikirlerin dönüştürücü gücüne tanıklık edeceğimiz, ilhamın somut hale geldiği bir yolculuğa çıkacağız. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmanın ve böylesi vizyoner bir platforma kapılarımızı açmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İnanıyoruz ki ekonomik kalkınma yalnızca yatırımla değil, aynı zamanda zihinlerin gelişmesiyle ve vizyonun büyümesiyle olur."

Van TSO olarak her zaman bu toprakların potansiyeline inandıklarını ifade eden Takva, Van'ın yalnızca ticari olarak değil, entelektüel ve kültürel zenginliğinin de ortaya çıkarılması gerektiğine yürekten inandıklarını vurguladı.

Van'ın, Urartulara başkentlik yapan kadim bir coğrafya olduğunu dile getiren Takva, şöyle devam etti:

"Van, yalnızca geçmişiyle değil, bugünü ve yarınıyla da güçlüdür. Gölüyle çevresini besleyen, sınırları aşan vizyonuyla ticarete yön veren, zengin kültürel dokusuyla sanata ve yaratıcılığa ilham olan bir şehirdir. Bu şehir, artık sadece tarih kitaplarında değil yenilikte, teknolojide, fikirde ve girişimde de adını duyurmak istiyor. Bu isteğin en büyük taşıyıcısı ise siz gençlersiniz. Bugün burada dinleyeceğiniz her konuşma, yeni bir kapı aralayacak. Belki sizi düşündürecek, belki güldürecek, belki de iç dünyanızda uzun zamandır bekleyen bir cesareti harekete geçirecek. Bugün buradan çıkacak her fikir, her cümle, belki de yeni bir başlangıcın kıvılcımı olacak."