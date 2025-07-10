Van'da 125 personelin katılımıyla arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Yarın sona erecek eğitim programında, suda ve doğada kayıp arama, trafik ve helikopter kazalarında yaralıların kurtarılması tatbikatları gerçekleştirilecek.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralıların ambulanslarla hastaneye sevki sağlandı.

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