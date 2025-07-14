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        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 14.07.2025 - 11:41
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        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

        Festival kapsamında Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi, Van Müzesi, Van İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Cami Külliyesi ve Akdamar Adası'ndaki kilisenin avlusunda açılan sergilerde birbirinden farklı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Müzisyen Murat Belet "Gül Gecesi" konserinde tasavvuf müziğinin ezgilerini, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda kent sakinleriyle buluşturdu.

        İl Halk Kütüphanesi bahçesinde ise "Yaşar Kemal'in İzinde Yaratıcı Drama Atölyesi"ne gelen katılımcılar, eğitmen Ferhat Duman rehberliğinde hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu.

        Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan ve atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yapıldığı "Çocuk Köyü" misafirlerini ağırladı. Çocuklar "Arkeopark", "Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi", "Aselsan" ve "Ali Baba'nın Çiftliği" gibi etkinlik alanlarında da eğlenceli zaman geçirdi.

        Çocuk tiyatrosu "Baby Shark" ve "Hilal Koçyiğit ile Dede Korkut Hikayeleri" etkinliklerine katılan çocuklar, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" ile geçmişten bugüne ulaşan oyunlarla tanıştı, Van Müzesi'ndeki Çorap Motifi Boyama Atölyesi'nde hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak kendi tasarımlarını yaptı.

        Murat Göksu tarafından sahneye konulan, İstanbul Devlet Opera ve Balesinin çocuk müzikali "Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti" Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde minik sanatseverlerle buluştu.

        "FotoMaraton" etkinliğinde festivalin en güzel karelerini yakalayan fotoğrafçılar, Van Müzesi'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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