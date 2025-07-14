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        Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:14
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        Şehit polis memuru Hamuryen'in fotoğrafları ve üniforması, adının verildiği okulda sergileniyor
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        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Halil Hamuryen'in hatırası, Van'ın Erciş ilçesinde adının verildiği okulda yaşatılıyor.

        Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Hamuryen'in fotoğrafları, üniformaları ve kişisel eşyaları, okuldaki anı köşesinde sergileniyor.

        Okulu ziyaret eden şehidin ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hamuryen, "O gece FETÖ'cüler Özel Harekat Daire Başkanlığına saldırı düzenlediler. Kardeşim de oradaydı. Bu acıyı çeken bilir. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın. Allah, ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Çok şükür Türkiye güçlü ve inançlıdır. İçimizdeki hainleri ezecek gücü vardır. Bu gücümüzü tüm dünyaya ispatlamışız." dedi.

        Kardeşinin ve diğer kahramanların teröristler karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Hamuryen, "FETÖ'cülere ve arkasındaki güçlere gereken dersi verdik. Biz bu vatan için şehit olmaya ant içmişiz. Bir Halil giderse binlerce Halil gelir. Çok şükür bu vatan için şehit olacak binlerce kahramanımız vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman kahramanlar bitmez. Şu anda ailemizden 15 kişi vatani görevini yapmaktadır. Vatan için her zaman şehit olmaya hazırız." diye konuştu.

        Hamuryen, daha sonra kardeşinin kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

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