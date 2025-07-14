Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 antrenör ile hafta içi 3 gün yapılan antrenmanlarda, sporcular temel futbol eğitimi alıyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş grubundaki çocuklara yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunuluyor.

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