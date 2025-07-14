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        Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor

        Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:59
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        Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor
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        Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş grubundaki çocuklara yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunuluyor.

        Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 antrenör ile hafta içi 3 gün yapılan antrenmanlarda, sporcular temel futbol eğitimi alıyor.

        2 Temmuz'da ücretsiz malzeme dağıtımıyla başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları sonucu seçilen sporculara lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam etmeleri sağlanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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