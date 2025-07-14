Van Büyükşehir Belediyesi futbol okulunda 400 çocuk eğitim görüyor
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünce başlatılan yaz futbol okulunda 400 çocuk top koşturuyor.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, 8-13 yaş grubundaki çocuklara yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sunuluyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Yerleşkesinde yer alan çim sahada 7 antrenör ile hafta içi 3 gün yapılan antrenmanlarda, sporcular temel futbol eğitimi alıyor.
2 Temmuz'da ücretsiz malzeme dağıtımıyla başlayan eğitimlerde, yetenek taramaları sonucu seçilen sporculara lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam etmeleri sağlanacak.
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