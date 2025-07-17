Van'da 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyespor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sağlıyor.

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