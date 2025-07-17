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        Van'da 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi

        Van Büyükşehir Belediyesince 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:55
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        Van'da 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi
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        Van Büyükşehir Belediyesince 120 öğrenciye voleybol eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyespor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sağlıyor.

        İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Lisesi Spor Salonunda öğrenciler, uzman antrenör eşliğinde voleybol eğitimi alıyor.

        Yetenek taramaları sonrası seçilen sporcular, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısından değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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