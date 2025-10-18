Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin açılış programı düzenlendi

        Van Valiliği himayesinde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının finansal desteği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin 2025-2026 dönemi açılışı yapıldı.

        18.10.2025 - 20:57
        Van'da "Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin açılış programı düzenlendi
        Van Valiliği himayesinde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının finansal desteği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Van MAT-BİL: Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi"nin 2025-2026 dönemi açılışı yapıldı.

        Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ile alanında uzman öğretmenler tarafından 1300 öğrenciye ileri derecede matematik eğitimi veriliyor.

        Programın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 5,6,7,9 ve 10. sınıf öğrencilerinin matematik olimpiyatlarına hazırlandığını söyledi.

        Bu yıl 24 hafta sürecek eğitimlere 270 çocuğun matematik alanında uzman öğretmenlerden ders alacağını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Matematik, yaşama anlam katma ve akademik başarı anlamında çok kıymetlidir. Bu projedeki amacımız matematiği sevdirmek ve ne işe yaradığını anlatmaktır. Matematik çok keyifli güzel bir alan. Matematik olmadan hiçbir şey biz üretemez ve yetiştiremeyiz. Matematik kapasitenizi ve hayatı algılamamanızı belirler. Matematik akademik anlamda da çocukların başarısını üst seviyelere çıkarır. Bu proje çocuklarımıza girecekleri sınavlarda büyük katkı sağlar. Sizler bu projeye dahil olarak büyük bir başarı elde ettiniz. Çok güzel başarılara imza atacaksınız. Hedefinizi belirleyin ve disiplinli bir şekilde çalışın çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi ve sizde fırsatlar sunacaktır."

        Projeye ailelerin destek vermesi gerektiğini dile getiren Balcı, "Çocukların gelecek Türkiye'sinde daha güçlü yer edebilmek için şimdiden hazırlanması lazım. Türkiye’nin geleceğine inandığım için sizin orada çok başarılı işlere imza atacağınızı düşünüyorum. Biz bu vesileyle çocuklar için de çok güzel işler yapıyoruz. 3 yılda 246 tane okul yaptık. İlimize 4,5 milyon kitap kazandırdık. İlçelerimize bebek ve çocuk kütüphanesi yaptık. 200 okul bahçesine halı saha yaptık." dedi.

        Program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

