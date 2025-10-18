Van merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

Van merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında çalışma yürüttü.

İl genelinde yapılan çalışmada elde edilen istihbari bilgiler ve alınan müşteki beyanı doğrultusunda, farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığı toplandığı, bu hesapların "nitelikli dolandırıcılık" suçunda kullanıldığı, çok sayıda transfer işlemi ile mağduriyetlerin oluştuğu, şüphelilerin bu yöntemle haksız kazanç temin ettiği belirlendi.

Bunun üzerine Van merkezli Başkale ve Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli'de belirlenen adreslere 14 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop/HDD, 2 tablet, 4 flaş bellek, ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.