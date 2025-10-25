Habertürk
Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 16:28 Güncelleme: 25.10.2025 - 16:28
        Van'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
        Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

