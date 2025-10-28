Van'da kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu
Van'ın Özalp ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 28 yaşındaki kişi için bölgede arama çalışması başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Timi ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki "Bedir" ve "Yaşıt" isimli iz takip köpeklerinin desteğiyle yapılan aramada, kaybolan kişi Bağrıaçık Mahallesi Akgöl küme evleri mevkisindeki harabe bir evde bulunarak ailesine teslim edildi.
